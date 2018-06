Mainz (ots) -



Nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft haben sich ARD und ZDF über die Aufteilung der Achtelfinalspiele verständigt.



Samstag, 30. Juni 2018 ARD



16.00 Uhr: Frankreich - Argentinien in Kazan



20.00 Uhr: Uruguay - Portugal in Sotschi



Sonntag, 1. Juli 2018 ZDF



16.00 Uhr: Spanien - Russland in Moskau



20.00 Uhr: Kroatien - Dänemark in Nischni Nowgorod



Montag, 2. Juli 2018 ZDF



16.00 Uhr: Brasilien - Mexiko in Samara



20.00 Uhr: NN in Rostow am Don



Dienstag, 3. Juli 2018 ARD



16.00 Uhr: Schweden - Schweiz in St. Petersburg



20.00 Uhr: NN in Moskau



