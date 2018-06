Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta042/28.06.2018/19:17) - Hamburg, 28. Juni 2018 - Die Tyros AG (ISIN DE000A2AAB74 / WKN, A2AAB7), eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Krypto- und Blockchain-Unternehmen, wird die Beteiligung an der NEXT GEN GIFTING INC. (NGG) Williamstown, USA, von 27 % auf einen Anteil auf 62,7 % erhöhen. Als Gegenleistung werden 456.934 neue auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1.00 je Stückaktie ausgegeben. Damit liegt der Anteil über dem ursprünglich in der Mitteilung vom 2. Mai 2018 kommunizierten Anteil von 51 %. Die Anzahl der Aktien als Gegenleistung hat sich nicht verändert.



Das Technologieunternehmen NGG hat sich auf die Bereitstellung von Kryptowährungen in Form von innovativen und verbraucherfreundlichen Geschenkkarten fokussiert.



Kontakt: Gunnar Binder Vorstand Tyros AG Schopenstehl 22, 20095 Hamburg Tel: +4940 679 580-53



Pressekontakt: Kirchhoff Consult AG tyros@kirchhoff.de



(Ende)



Aussender: Tyros AG Adresse: Schopenstehl 22, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Gunnar Binder Tel.: +49 40 679580-53 E-Mail: info@tyros.ag Website: www.tyros.ag



ISIN(s): DE000A2AAB74 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1530206220343



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 28, 2018 13:17 ET (17:17 GMT)