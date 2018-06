Die Analysten der JP Morgan und von Credit Suisse haben ihr Rating für die Papiere von Infineon auf "overweight" erhöht. Dies heißt so viel, dass Anleger und Aktionäre in ihrem Portfolio und der Branche der Halbleiterindustrie, den Anteil an Infineon Aktien erhöhen sollten. Grund dafür ist eine erhöhte Prognose von Infineon für das Jahr 2018 durch einen gut laufenden Autobereich. Laut JP Morgan könnte dies sogar ein Umsatzplus von 10 Prozent bedeuten. ...

