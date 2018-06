Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Osram nach der Umsatz- und Gewinnwarnung des Lichtspezialisten von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konzern müsse eine stimmigere Entwicklung zeigen sowie konkrete Fortschritte, um etwa Marktanteilsverluste in seiner Autosparte zurückzugewinnen und damit auch das Investorenvertrauen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/he

Datum der Analyse: 28.06.2018

ISIN DE000LED4000

AXC0307 2018-06-28/20:49