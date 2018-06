Der Eurokurs hat am Donnerstag im US-Handel wieder etwas nachgegeben. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1552 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag MESZ auf 1,1583 (Mittwoch: 1,1616) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8633 (0,8609) Euro./ck/he

