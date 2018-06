Am Markt für US-Staatsanleihen haben die Kurse am Donnerstag nach einem stabilen Start letztlich nachgegeben. Auslöser waren die wieder an Fahrt gewinnenden US-Börsen. An der Wall Street fand auch der US-Leitindex nach anfänglichen leichten Verlusten im späteren Handelsverlauf noch ins Plus und legte dann deutlich zu. Angetrieben wurde die Risikobereitschaft insbesondere von Aktienkäufen im Technologiesektor.

Zweijährige Staatsanleihen gaben um 1/32 Punkt auf 99 30/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,518 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 4/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte. Ihre Rendite stieg auf 2,724 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen verloren 5/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte und rentierten mit 2,844 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren büßten ebenfalls 5/32 Punkte ein und sanken auf 102 /30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,976 Prozent./ck/he

AXC0313 2018-06-28/21:29