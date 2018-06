BMW-Vorstandschef Harald Krüger kündigte heute in einem Interview im "Handelsblatt" an, dass die Münchener gerade einen Auftrag über mehrere Milliarden an den chinesischen Batteriehersteller CATL vergeben haben. Im Gegenzug wird "CATL ein Werk in Europa errichten", sagte der Krüger weiter. Bereits seit einigen Wochen sei eine Batterie-Fabrik von CATL in Thüringen im Gespräch, wie Landeswirtschaftsminister ...

