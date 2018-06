Bei der Fußball-WM in Russland hat sich Belgien nach einem 1:0-Sieg gegen England Platz eins in Gruppe G geholt. Der Ex-Dortmunder Adnan Januzaj erzielte mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck das einzige Tor der Partie.

Mit dem Gruppensieg bestreitet Belgien sein Achtelfinale am Montag in Rostow gegen Japan. England spielt am Dienstag in Moskau im Achtelfinale gegen Kolumbien. Die parallel ausgetragene Partie zwischen Tunesien und Panama endete 2:1. Für beide Mannschaften stand das WM-Aus nach der Gruppenphase schon vor dem letzten Spiel fest.