Evotec musste am Donnerstag einen Abschlag von gleich mehr als 4 % verkraften. Damit steht der Wert nun aus charttechnischer Sicht kurz vor einem neuerlichen Abwärtstrend, so die Meinung der charttechnischen Analysten. Denn: Der Wert hat die Marke von 15 Euro nun sehr klar unterkreuzt, womit sich der bisherige Seitwärtstrend seit etwa Ende Mai in Luft aufgelöst hat. Nach oben sind diese 15 Euro nun eine klare und eindeutige, wahrscheinlich sogar zu massive Hürde.

