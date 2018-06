Meilenstein im UK-Lebensmittelmarkt mit zweijährigem Wachstum: Die Supermarktverkäufe in Britannien sind 25 Perioden in Folge gestiegen und stehen nun bei 2,1% gegenüber dieser Zeit letztes Jahr, wobei im Juni 2016 ein Rückgang verzeichnet wurde. Das berichtet Kantar Worldpanel in seinen neusten Zahlen über die Lebensmittelmarktanteile für die 12 Wochen bis 17....

