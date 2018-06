Am zweiten Tag des traditionellen Kongresses "Der Apfel in der Welt", der am 15. und 16. November im Rahmen der Interpoma stattfindet, dreht sich zu Beginn alles um den biologischen Apfelanbau. Fritz Prem vom Branchenverband Europäisches Bioobst-Forum stellt interessante Prognosen vor. Foto Messe Bozen AG "Nachhaltigkeit im Apfelanbau: Bio und integrierte...

Den vollständigen Artikel lesen ...