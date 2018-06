Nel ASA (Nel, OSE: NEL) hat einen Auftrag für die Lieferung von 448 Elektrolyseuren und zugehöriger Auftankausrüstung an die Nikola Motor Company (Nikola) erhalten. Dieser erfolgte im Rahmen der bei Nikola in der Entwicklung befindlichen Infrastruktur für Wasserstofftankstellen für Lkws und Pkws in den USA. Nach Maßgabe des Auftrags im Wert von mehreren Milliarden norwegischen Kronen wird Nel Elektrolyseure mit einer Kapazität von bis zu 1 GW sowie Auftankausrüstung liefern, die jeweils ab 2020 einsatzbereit sein sollen.

"Es erfüllt uns mit Stolz, diesen Auftrag von Nikola für Elektrolyseure für 1 GW bekanntgeben zu können. Dieser auf mehrere Milliarden norwegische Kronen bezifferte Auftrag ist der größte Auftrag für Elektrolyseure und Auftankstationen, der je vergeben wurde. Damit wird die schnelle und kostengünstige Betankung der Wasserstofflasterflotte von Nikola sichergestellt und Gleiches gilt auch für den zunehmenden Fuhrpark an Elektrofahrzeugen mit Brennstoffzellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nikola bei der Entwicklung des weltweit größten und effizientesten Netzes von kostengünstigen Wasserstoffproduktions- und Auftankstellen", erklärt Jon André Løkke, Chief Executive Officer von Nel.

"Die Zukunft von abgasfreien Lastwagen sah noch nie so rosig aus. Die Elektrolyseure von Nel sind effizient und zuverlässig und damit ein logisches Rückgrat unserer Tankstelleninfrastruktur. Jede Station wird 700 Bar produzieren und mit Lastern der Klasse 8 und Privatfahrzeugen kompatibel sein. Dies ist ein unglaublich spannender Moment und wir haben nun mit diesem Vertrag den Anstoß zum größten Wasserstoffnetz der Welt gegeben", so Trevor Milton, Chief Executive Officer von Nikola.

Unter diesem Vertrag wird Nel ab 2020 448 Elektrolyseure und zugehörige Auftankausrüstung an Nikola liefern. Der Vertrag beinhaltet auch ein Vorprogramm im Wert von rund 1,5 Millionen US-Dollar, in dessen Rahmen Nel ein Stationsdesign, einschließlich Elektrolyseure, vorlegen wird, das speziell für die schnelle Betankung von Nikola-Lastern konzipiert ist. Nikola hat bereits einen ersten Auftrag im Wert von mehr als 9 Millionen US-Dollar für zwei Demo-Stationen vergeben, mit deren Lieferung gegen Ende 2018 begonnen werden soll.

Im Mai gab Nikola bekannt, dass Anheuser-Busch einen Auftrag für bis zu 800 Wasserstoff-Elektrosattelzüge vergeben hat. Um die Anheuser-Busch-Lastwagenflotte zu unterstützen, müssen Nikola und Nel etwa 28 Stationen aufstellen, was potenziell einem Umsatz von mehr als 500 Millionen US-Dollar für Nel entspricht.

