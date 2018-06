Bei der Emission von Wertpapieren müssen Unternehmen in Deutschland künftig erst ab einem Volumen von acht Millionen Euro einen umfangreichen Prospekt erstellen. Unterhalb dieser Schwelle reicht ein dreiseitiges Informationsblatt, das Anleger über das Wertpapier und die damit verbundenen Risiken informiert. Der Bundestag verabschiedete in der Nacht zum Freitag ein entsprechendes Gesetz. Deutschland nutzt damit eine Ausnahmeregelung in der EU-Prospektverordnung, die eine Prospektpflicht eigentlich schon ab einer Grenze von einer Million Euro vorsieht. Die deutsche Regelung soll kleineren Unternehmen die Suche nach Investoren erleichtern./ax/DP/zb

