"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Merkel/EU-Gipfel:

"Die CSU setzt Bundeskanzlerin Angela Merkel wahlkampfwirksam unter Druck. Längst geht es nicht mehr darum, drängende Probleme zu lösen. Denn im Gegensatz zum Eindruck, Deutschland und Europa würden kontinuierlich von Migrantenströmen überschwemmt, sind es nur noch vergleichsweise wenige, die ankommen. Ein Kompromiss wird in jedem Fall Geld kosten: für Länder, in die Flüchtlinge zurückgeführt werden, für den EU-Grenzschutz. Gleichzeitig stehen die deutsche Koalition und die EU-Zusammenarbeit auf dem Spiel. Ob es das, selbst aus CSU-Sicht, am Ende wert war?"/yyzz/DP/he

