Der vom Streit über die Asylpolitik beherrschte EU-Gipfel will seine Beratungen am Freitag (09.00 Uhr) mit anderen Themen fortsetzen. Dabei geht es zunächst - ohne die britische Premierministerin Theresa May - um den Stand der Brexit-Verhandlungen. Zuletzt hatte es in den Gesprächen über den EU-Austritt Großbritanniens wenig Bewegung gegeben.

Anschließend wollen die 27 Staats- und Regierungschefs über die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion sprechen. Dabei geht es auch um die in der EU umstrittenen Vorschläge von Kanzlerin Angela Merkel und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Stärkung der Eurozone./tl/DP/he

AXC0032 2018-06-29/05:50