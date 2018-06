Der Wert der Deutschen Bank AG Aktie fällt nahezu wöchentlich. Allein seit Anfang dieses Jahres sank der Wert von ca. 16 Euro auf unter 9 Euro. Auch in der aktuellen Handelswoche, konnten die Verkäufer den Markt dominieren. Die 9-Euro-Marke wurde erstmalig am letzten Donnerstag geknackt. Ob der Wert nun weiter fällt ist natürlich unklar. Die Wahrscheinlichkeit, dass dem jedoch so ist, ist relativ hoch. Für diesen Fall wäre das Level um 8.50 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...