Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie nach den Verlusten der vergangenen Wochen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel bleibe bei 217 Euro, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei davon überzeugt, dass die aktuelle Bewertung zu gering sei. Der Mix aus dem Kurspotenzial von 25 Prozent und einem geringen Risiko von Verlusten sei sehr attraktiv. Zudem habe die Allianz bei einer Investorenveranstaltung am Donnerstag betont, dass derzeit keine große Übernahme anstehe. Damit dürfte erst einmal ein Grund für die Schwäche der Aktie in den vergangenen Wochen beseitigt sein./zb

Datum der Analyse: 29.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

