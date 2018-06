AerSale, ein globaler Anbieter von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken, überholten Teilen (Used Serviceable Material, USM) und MRO-Dienstleistungen, gab heute die Ergänzung von Christophe Chicandard als Vice President für den Bereich Leasing Trading Asien-Pazifik-Raum, bekannt. Da der asiatische Luftverkehrsmarkt weiterhin für einen wachsenden Anteil des globalen Marktes von AerSale verantwortlich ist, wird Chicandard die Leitung für die regionale Geschäftsentwicklung der Geschäftseinheit Vertrieb und Leasing von Luftfahrtequipment sowie des Bereichs Kundenbeziehungsmanagement übernehmen.

"Wir freuen uns sehr, einen erfahrenen Luftfahrtexperten wie Christophe in unseren Reihen zu haben und dass er die Akquisitions- und Vertriebsinitiativen von AerSale Asia Pacific leiten und unser Engagement für Kundenzufriedenheit in dieser schnell wachsenden Region weiter fördern wird", so Craig Wright, Chief Commercial Officer und Leiter des Luftfahrtequipment-Leasing-Teams von AerSale. "Sein umfangreiches Kontaktnetzwerk, seine strategische Vision und seine umfangreiche Transaktionserfahrung sind die idealen Voraussetzungen, um diesen Markt in unserem Sinne zu bedienen."

In der 28-jährigen Laufbahn von Christophe in der Luft- und Raumfahrtindustrie hat er zahlreiche leitende Vertriebs- und Marketingpositionen bei Flugzeugherstellern wie ATR, Airbus, Bombardier und Embraer, Flugzeugleasingunternehmen wie CIT Aerospace und Aircastle sowie MRO-Dienstleistern wie z. B. Jet Aviation inne gehabt. Sein umfangreiches Fachwissen umfasst strategische Führung, Verkaufsteam-Management und Verhandlungen komplexer Flottentransaktionen.

Über AerSale

Als führender globaler Anbieter in der Luftfahrtindustrie spezialisiert sich AerSale auf den Vertrieb, das Leasing und den Austausch von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette an Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdiensten (MRO Services) sowie Entwicklungsdienstleistungen für Verkehrsflugzeuge und Komponenten an. AerSale bietet außerdem Asset-Management-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Mit einem Hauptsitz in Coral Gables, Florida, USA, unterhält AerSale Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aersale.com. Sie erreichen AerSale Media Relations telefonisch unter (305) 764-3200 oder per E-Mail unter media.relations@aersale.com.

