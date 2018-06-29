FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
EMWE XFRA LU1615092217 BNPPE-MSCI WRLD XCW UECEO
LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01
LGP1 XFRA GB00B1VNST91 LAIRD PLC LS -,28125
CAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25
KAX2 XFRA CH0100837282 KARDEX NAM. SF 0,45
XFRA CA49834A1066 KIVALLIQ ENERGY CORP.
EEUX XFRA LU1291099718 BNPPE-MSCI EUR.X CW UECEO
UBK XFRA DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N.
XU6A XFRA LU1659681669 BNP-MSCIKLD400USSRI UEEOD
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
EMWE XFRA LU1615092217 BNPPE-MSCI WRLD XCW UECEO
LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01
LGP1 XFRA GB00B1VNST91 LAIRD PLC LS -,28125
CAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25
KAX2 XFRA CH0100837282 KARDEX NAM. SF 0,45
XFRA CA49834A1066 KIVALLIQ ENERGY CORP.
EEUX XFRA LU1291099718 BNPPE-MSCI EUR.X CW UECEO
UBK XFRA DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N.
XU6A XFRA LU1659681669 BNP-MSCIKLD400USSRI UEEOD