FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EMWE XFRA LU1615092217 BNPPE-MSCI WRLD XCW UECEO

LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01

LGP1 XFRA GB00B1VNST91 LAIRD PLC LS -,28125

CAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25

KAX2 XFRA CH0100837282 KARDEX NAM. SF 0,45

XFRA CA49834A1066 KIVALLIQ ENERGY CORP.

EEUX XFRA LU1291099718 BNPPE-MSCI EUR.X CW UECEO

UBK XFRA DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N.

XU6A XFRA LU1659681669 BNP-MSCIKLD400USSRI UEEOD