IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity (Erweiterte Identität), gibt heute mit Stolz bekannt, dass eine Partnerschaft mit 10T Tech, einem unabhängigen Anbieter von eSIM-Dienstleistungen für Erwerb und Verwaltung von eSIM-Konnektivität, gebildet wurde. Damit erweitert IDEMIA seine eSIM-Plattform auf einen umfangreicheren Kundenstamm.

10T Tech wird seinen Kunden eine erstklassige eSIM-Fernversorgungslösung von IDEMIA bereitstellen. Darüber hinaus will 10T Tech die Plattformintegrationszeiten optimieren und seine Kunden können eSIM- und eUICC-Plug-in-Geräte nutzen, um eine rasche Einsatzbereitschaft über den gesamten Kundenstamm zu ermöglichen.

Die Partnerschaft von IDEMIA und 10T bietet den Kunden eine schnelle, einfache und effiziente Vorgehensweise zur Einführung von eSIM in ihren Netzwerken, um ihnen bei der Vorbereitung auf bedeutende neue Marktchancen behilflich zu sein. Damit können mehr Kunden an dem wachsenden eSIM-Markt teilnehmen, während Erstausrüster eine stetig zunehmende Zahl an neuen Geräten vorstellen.

"Wir freuen uns sehr, dass sich 10T Tech für das Abonnementsverwaltungssystem von IDEMIA entschieden hat. Unsere Lösung bietet Flexibilität und eignet sich für alle Arten von MNO- und MVNO-Kunden. Bei IDEMIA sind wir der Auffassung, dass eSIM-Technologie auf dem gesamten Markt verfügbar sein sollte, um die Akzeptanz zum Vorteil des gesamten Umfeldes zu beschleunigen",sagt Fabien Jautard, EVP, Mobile Operators Business Unit, IDEMIA.

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist inzwischen IDEMIA geworden, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Unternehmen verfolgt das erklärte Ziel, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity" definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.idemia.com Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter

Über 10T Tech

10T Tech Limited ist ein strategischer Partner von IDEMIA, der Dienstleistungen in Verbindung mit der Abonnementmanagementlösung von IDEMIA bereitstellt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hongkong und es bündelt Kompetenzen, Knowhow und Erfahrung, um Betreibern in der ganzen Welt zu helfen, sich auf die verbreitete Akzeptanz von eingebetteten SIM aufseiten von Erstausrüstern (OEM) vorzubereiten, insbesondere mit Fokus auf den mittleren Markt der Mobilnetzbetreiber (MNO) und virtuellen Netzbetreiber (MVNO).

Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an info@10ttech.com

