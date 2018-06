Nordex SE: ABO Wind bestellt N149/4.0-4.5-Turbinen DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Produkteinführung Nordex SE: ABO Wind bestellt N149/4.0-4.5-Turbinen 29.06.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 29. Juni 2018. Die Nordex Group liefert dem internationalen Projektentwickler ABO Wind zwei N149/4.0-4.5 Turbinen mit je 4,5 MW Nennleistung für den Windpark "Wennerstorf II". Keine elf Monate nach Marktankündigung dieses leistungsstarken Turbinentyps im vergangenen Jahr, liegt jetzt die Baugenehmigung für den Standort südwestlich von Hamburg vor. Nach ihrer Errichtung im Laufe des Jahres lässt Nordex dort die N149/4.0-4.5 unter anderem schallleistungs- und leistungstechnisch vermessen, das ist die Grundlage für die IEC-Zertifizierung. Mit diesem Auftrag blicken ABO Wind und die Nordex Group zudem auf nunmehr insgesamt 500 MW gemeinsam errichteter Windenergieprojekte weltweit zurück. Der Standort "Wennerstorf II" zeichnet sich durch Windgeschwindigkeiten von rund 6,5 Meter pro Sekunde aus. Aufgrund geringer Windturbulenzen vor Ort wird die N149/4.0-4.5, deren Leistung standortspezifisch variabel zwischen 4,0 und 4,5 MW konfiguriert werden kann, in ihrer Maximalleistung von 4,5 MW betrieben. Dank der großen Rotorfläche der N149/4.0-4.5, der großen Nennleistung sowie der Nabenhöhe von 125 Meter, wird der Windpark einen Jahresenergieertrag von ca. 30 Millionen kWh sauberen Strom erzeugen. Das entspricht einem Kapazitätsfaktor von 38 Prozent. Der Schallemissionswert der Anlagen wird zudem 106,1 dB(A) nicht überschreiten. "Mit der Ankündigung der N149/4.0-4.5 im September 2017 haben wir das Ertragsniveau unserer Produktflotte für Schwachwindstandorte enorm angehoben. Nach der baldigen Errichtung der ersten Turbinen können wir dann auch die Effizienz der Anlagen im Feld unter Beweis stellen. Gerade für Auktionsmärkte wie Deutschland bietet die N149 Kunden auch bei sinkenden Vergütungssätzen eine kommerziell sehr attraktive Lösung", sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex SE. Joachim Bock, ABO Wind-Abteilungsleiter Planung Niedersachsen und Schleswig-Holstein: "Wir sind mit der langjährigen Zusammenarbeit mit Nordex an gemeinsamen Projekten von insgesamt 500 MW sehr zufrieden. Auch deshalb haben wir uns entschieden, beim Repowering unseres Windparks ,Wennerstorf II' hier die neueste Nordex-Technologie zum Einsatz zu bringen und diese auch für eine komplette, unabhängige Vermessung zur Verfügung zu stellen". ABO Wind im Profil ABO Wind ist ein erfolgreicher Projektentwickler für erneuerbare Energien. Seit 1996 hat das Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden europaweit gut 650 Wind- und Solarenergieanlagen mit rund 1.400 Megawatt Leistung ans Netz gebracht. Jährlich errichten wir Anlagen mit einem Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro. Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten weltweit mit Elan an der Projektierung, Finanzierung, Errichtung, Betriebsführung und am Service von Anlagen für eine zukunftsfähige Energieversorgung. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp 3,1 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Felix Losada Telefon: 049 (0)40 / 300 30 - 1000 flosada@nordex-online.com 29.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699931 29.06.2018

ISIN DE000A0D6554

AXC0052 2018-06-29/07:30