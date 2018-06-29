FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (29.06.2018) EX DIVIDENDE GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (29/06/2018).
KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME: DIVIDEND AMOUNT:
51C DK0060227585 CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 5,94, DK
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."
THE EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (29/06/2018).
KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME: DIVIDEND AMOUNT:
51C DK0060227585 CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 5,94, DK
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."