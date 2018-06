Die OMV hat den Verkauf ihrer in Pakistan aktiven Upstream-Unternehmen an Dragon Prime Hong Kong Limited abgeschlossen. Dragon Prime Hong Kong Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von United Energy Group Limited, einem unabhängigen Explorations- und Produktionsunternehmen. Der endgültige Verkaufspreis liegt bei rund EUR 158 Mio. Die Vereinbarung über den Verkauf wurde am 28. Februar 2018 unterzeichnet. Johann Pleininger, Vorstandsmitglied Upstream und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der OMV: "Der Verkauf ist ein weiterer Schritt in der Optimierung des OMV Upstream Portfolios." Die OMV hält weiterhin einen 10% Anteil an PARCO, einem Joint Venture zwischen Pakistan und Abu Dhabi im Bereich Downstream.

