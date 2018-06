Der größte Vermögensverwalter der Welt verwaltet mehr als 7 Bio. $ in direkten Beteiligungen und Fonds. Die Erfolgskurve von BLACKROCK in den letzten zwei Jahren ist beeindruckend. Rd. 100 % stehen seit Jahresanfang in einer Konsolidierung. Bis jetzt rd. 10 bis 12 % von der Spitze mit einer sehr breiten Unterstützung bei rd. 520 $. Sollte sich die Szene verschärfen, wäre BLACKROCK die erste Aktie, die im breiten Umfang signalisiert, wie die Veränderungen und Gruppenrotationen stattfinden. Wir bleiben engagiert, aber nur mit Stopp-Kurs. BLACKROCK-Chef Larry Fink denkt sehr strategisch und weit. Eine Änderung der Investmentpolitik von BLACKROCK würde die gesamte Investmentszene in New York beeindruckend neu definieren.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 26 vom 30.6.2018.



