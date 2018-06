Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis mit "Neutral" und einem Kursziel von 86 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Er habe den Verkauf des Anteils an dem Joint Venture der Konsumentensparte an GlaxoSmithKline sowie die Übernahme von Avexis in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns in den Jahren 2018 bis 2020 lägen leicht unter den Konsensprognosen./bek7ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012005267