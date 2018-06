(Letztes Wort der Meldung wurde geändert. Aufzuschieben statt aufschieben.)

TOKIO (dpa-AFX) - Positive Konjunkturnachrichten aus Japan: Die Arbeitslosigkeit ist auf den tiefsten Stand seit 1992 gefallen, die maue Preisentwicklung scheint sich etwas zu bessern und die Industrieproduktion zieht weiter an. Im Mai sei die Produktion im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent gestiegen, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Tokio mit. Der Anstieg fiel damit höher aus, als Experten erwartet hatten. Im April hatte die Produktion mit einem Plus von 2,6 Prozent noch enttäuscht.

Die Arbeitslosenquote sank im Mai auf 2,2 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit Anfang der Neunziger Jahre. Volkswirte hatten mit einem unveränderten Wert von 2,5 Prozent gerechnet. Und auch bei den Preisen deutet sich eine Besserung an. Im Großraum Tokio zogen die Verbraucherpreise ohne Frischwaren im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent an. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als noch im Mai.

Die Preisentwicklung in Tokio gilt als wichtiger Indikator für das ganze Land. Somit könnte die Teuerung auch in ganz Japan anziehen. Die schwache Preisentwicklung ist eines der größten Probleme der japanischen Wirtschaft, da unter anderem die Verbraucher deshalb geneigt sind, Konsumentscheidungen in der Hoffnung auf sinkende Preise aufzuschieben./zb/bgf/jha/

