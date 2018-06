DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag nach der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die großen US-Banken haben den zweiten Teil des jüngsten Banken-Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve mit Ausnahme der US-Tochter der Deutschen Bank allesamt bestanden. Die Fed kam zu dem Schluss, dass die Kapitalverwendungspläne der Institute den Erwartungen der Notenbank entsprechen. Insgesamt dürfen die Institute 95 Prozent ihrer erwarteten Gewinne an ihre Anleger zurückgeben. Sechs Banken müssen ihre Kapitalpläne nach dem Willen der Fed allerdings zurückgefahren. Goldman Sachs und Morgan Stanley müssen vorerst von ihren Plänen Abstand nehmen, ihre Dividenden oder Aktienrückkäufe zu erhöhen. Das sind zwar dieselben Konsequenzen, die mit einem Nicht-Bestehen des qualitativen Teils des Stresstests einhergehen würden. Allerdings berücksichtigte die Fed nach eigenen Angaben die wertmindernden Auswirkungen der US-Steuerreform auf einige steuerwirksame Assets der beiden Großbanken und ließ sie nicht durchfallen. JP Morgan, American Express, KeyCorp und die M&T Bank Corp mussten ihre Kapitalverwendungspläne jeweils beschneiden, um das Ok der Fed zu erhalten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 60,0 zuvor: 62,7 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (2. Umfrage) PROGNOSE: 99,0 1. Umfrage: 99,3 zuvor: 98,0

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.728,00 +0,31% Nikkei-225 22.278,04 +0,03% Hang-Seng-Index 28.904,73 +1,43% Kospi 2.346,14 +1,38% Shanghai-Composite 2.825,13 +1,37% S&P/ASX 200 6.219,80 +0,07%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit kräftigen Gewinnen zeigen sich die Börsen in Ostasien zu Wochenschluss. Nach den jüngsten Abgaben komme es zum Quartalsende zu einer leichten Erholung, sagt ein Marktbeobachter. Es handele sich allerdings um eine rein technische Erholung, denn nach wie vor schwebe der Handelsstreit zwischen den USA und China über den Märkten. Der Nikkei-225 legt nach zwischenzeitlichen Abgaben zu. Dennoch dürfte der Index damit den vierten der vergangenen fünf Monate mit einem Minus beenden. Kaum Einfluss auf den Nikkei-225 haben die veröffentlichten Konjunkturdaten in Japan. Die Industrieproduktion fiel im Mai lediglich um 0,2 Prozent, während Analysten mit einem deutlicheren Rückgang um 1,1 Prozent gerechnet hatten. Zudem lag die Arbeitslosenquote im Mai mit 2,2 Prozent auf dem tiefsten Stand seit den 1990er Jahren. Ökonomen hatten einen Wert von 2,5 Prozent erwartet. Die Kernverbraucherpreise der Region Tokio erhöhten sich im Juni gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent. Die Prognose hatte auf eine Zunahme um 0,6 Prozent gelautet. Die Zunahme liegt damit aber weiter deutlich unter dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent. Der Kospi in Seoul verzeichnet ebenfalls ein Plus, nachdem er am Vortag noch auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten abgerutscht war. In Sydney liegt der S&P/ASX-200 nach einem starken Monat Juni nun auf Niveaus, die er zuletzt im Jahr 2008 erreicht hatte.

US-NACHBÖRSE

Einen Aufschlag haben die Aktien von Nike im nachbörslichen Handel am Donnerstag verzeichnet, nachdem der Sportartikelhersteller überzeugende Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Die Nike-Aktie schnellte nach der Schlussglocke um 10,2 Prozent auf 79,00 Dollar nach oben. Die Walgreens-Aktie verzeichnete nachbörslich nur eine leichte Erholung um 0,7 Prozent auf 60,10 Dollar. Den regulären Handel hatten die Papiere mit einem Abschlag von knapp 10 Prozent beendet, nachdem Amazon mit dem Kauf der Online-Apotheke Pillpack nun auch auf dieses Gebiet vorgedrungen war. Mit den Ergebnissen für das dritte Quartal hatte die Apothekenkette vorbörslich dagegen überzeugt. Auch der Ausblick hatte die Analysten positiv überrascht. Zudem wurde ein Aktienrückkauf angekündigt. Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die US-Bankenwerte nach den Ergebnissen des zweiten Teils des jüngsten Banken-Stresstest der US-Notenbank gezeigt. Die Aktien von Goldman Sachs zeigten sich wenig verändert bei 223,39 Dollar. Die Papiere von Morgan Stanley verloren 0,6 Prozent auf 48,02 Dollar. Dagegen legten die Papiere von JP Morgan um 1,8 Prozent auf 106,80 Dollar zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.216,05 0,41 98,46 -2,04 S&P-500 2.716,31 0,62 16,68 1,60 Nasdaq-Comp. 7.503,68 0,79 58,60 8,70 Nasdaq-100 7.031,60 0,89 61,93 9,93 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 807 Mio 894 Mio Gewinner 1.787 856 Verlierer 1.194 2.130 Unverändert 110 106

Etwas fester - An der Wall Street ist esnach oben gegangen. Teilnehmer sahen darin aber nur eine reine Erholungsbewegung nach der jüngsten Schwächephase. Denn nach wie vor hängt der Handelsstreit der USA mit China als Damoklesschwert über den Märkten. Zwar komme es immer wieder zu kleineren Gegenbewegungen, doch das Thema dürfte nicht so schnell verschwinden, hieß es von Teilnehmern. Einige von ihnen setzen ihre Hoffnung nun darauf, dass die negativen Nachrichten mit der Berichtsaison zum zweiten Quartal wieder in den Hintergrund treten könnten. Die Aktien von Apothekenketten gerieten stark unter Druck, nachdem Amazon mit dem Kauf der Online-Apotheke Pillpack nun auch auf dieses Gebiet vorgedrungen ist. T-Mobile US stiegen um 0,9 Prozent, nachdem Wells Fargo die Aktie auf Outperform hochgestuft hat. Die Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard stehen offenbar kurz vor der Beilegung ihres seit Jahren schwelenden Streits mit Händlern über die Gebühren, die bei der Nutzung der Karten berechnet werden. Visa legten 1,3 Prozent zu, Mastercard gewannen 2 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,51 1,3 2,50 131,0 5 Jahre 2,72 2,1 2,70 79,5 7 Jahre 2,80 2,0 2,78 55,4 10 Jahre 2,84 1,3 2,82 39,3 30 Jahre 2,97 0,1 2,97 -10,1

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen etwas nach, allerdings hatten sie in den vergangenen Tagen zugelegt. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 1 Basispunkt auf 2,84 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:51 % YTD EUR/USD 1,1649 +0,7% 1,1565 1,1559 -3,0% EUR/JPY 128,97 +1,0% 127,71 127,53 -4,7% EUR/GBP 0,8885 +0,5% 0,8841 0,8833 -0,1% GBP/USD 1,3113 +0,3% 1,3080 1,3086 -3,0% USD/JPY 110,70 +0,2% 110,46 110,34 -1,7% USD/KRW 1114,35 -0,6% 1121,41 1124,34 +4,4% USD/CNY 6,6118 -0,2% 6,6270 6,6242 +1,6% USD/CNH 6,6229 -0,2% 6,6358 6,6253 +1,7% USD/HKD 7,8479 -0,0% 7,8483 7,8475 +0,4% AUD/USD 0,7390 +0,5% 0,7349 0,7344 -5,5% NZD/USD 0,6779 +0,3% 0,6757 0,6764 -4,5% Bitcoin BTC/USD 5.838,97 -2,5% 5.989,09 6.120,58 -57,3%

Für den Euro geht es im asiatischen Handel kräftig aufwärts, nachdem sich die EU-Länder in der Frage der Migrationspolitik geeinigt haben. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich auf Aufnahmelager für Flüchtlinge innerhalb der EU. Für Asylberechtigte werde dann "das Soliaritätsprinzip" unter den Mitgliedstaaten der EU gelten, hieß es weiter. Die Gemeinschaftswährung schnellt auf 1,1649 Dollar nach oben. Vor der Einigung lag der Euro noch bei 1,1570 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,15 73,45 -0,4% -0,30 +23,1% Brent/ICE 77,77 77,85 -0,1% -0,08 +19,8%

Am Ölmarkt zeigte vor allem die US-Sorte WTI Stärke. Noch immer stützten die Daten vom Vortag, die einen deutlichen Abbau der Rohölbestände in den USA gezeigt hatten. Zudem äußerten Händler Bedenken, dass die Sanktionen der USA gegenüber einer kanadischen Ölsandanlage zu einer Verknappung beitragen könnten. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg zum Settlement um 1 Prozent auf 73,45 Dollar, das war das höchste Niveau seit November 2014. Brent legte um 0,1 Prozent auf 77,68 Dollar zu. Im asiatischen Handel gaben die Ölpreise leicht nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,82 1.248,28 +0,3% +3,54 -3,9% Silber (Spot) 16,12 16,01 +0,7% +0,11 -4,8% Platin (Spot) 850,20 849,50 +0,1% +0,70 -8,5% Kupfer-Future 2,97 2,95 +0,5% +0,02 -10,8%

Der Goldpreis legte in Asien nach zuletzt vier Tagen mit Abgaben leicht zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

EU-RUSSLANDSANKTIONEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 29, 2018 01:33 ET (05:33 GMT)

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich bei ihrem Gipfel auf eine Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland geeinigt. Die wegen des Ukraine-Konflikts verhängten Sanktionen, die noch bis Ende Juli gelten, sollten um sechs Monate verlängert werden.

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, hat die Notwendigkeit allmählicher Zinserhöhungen durch die Fed betont. Diese seien nötig, um die Wirtschaft auf einem gleichmäßigen Kurs zu halten. Dadurch würden auch Haushalte mit niedrigem Einkommen weiterhin vom Wachstum profitieren.

KONJUNKTUR JAPAN

Arbeitslosenquote Mai 2,2% (PROG: 2,5%)

Industrieproduktion Mai -0,2% (PROG: -1,1%) gg Vm

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Juni +0,7% (PROG: +0,6%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juni +0,6% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juni +0,2% gg Vm

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Industrieproduktion Mai +1,1% (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Industrieproduktion Mai +0,9% (PROG: +0,5%) gg Vorjahr

Index Frühindikatoren Mai 100,0 (Apr: 100,1)

ADIDAS

Daten von Millionen von Adidas-Kunden, die auf der US-Website www.adidas.com/US online eingekauft haben, wurden möglicherweise gehackt. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, wurde er am Dienstag darüber informiert, "dass eine unbefugte Partei behauptet, in begrenztem Umfang Zugang zu Daten bestimmter Adidas Konsumenten erlangt zu haben". Eine Unternehmenssprecherin sagte, mehrere Millionen Online-Kunden auf adidas.com/US seien möglicherweise betroffen, Adidas habe aber noch keine Information darüber, wie lange der externe Zugriff gedauert habe.

SKY

Die britische Übernahmekommission untersucht die Auswirkungen der aufgestockten Offerte des Unterhaltungskonzerns Walt Disney für große Teile von 21st Century Fox auf den britischen Bezahlsender Sky.

DISNEY/FOX

Die Aktionäre von Walt Disney und 21st Century Fox werden am 27. Juli über den geplanten 71 Milliarden US-Dollar schweren Erwerb von großen Teilen der 21st Century Fox Inc durch den US-Unterhaltungskonzern abstimmen. Ursprünglich war das Votum bereits für den 10. Juli vorgesehen gewesen.

NIKE

Der US-Sportartikelhersteller hat mit seinen Viertquartalszahlen überzeugt. Sowohl der Umsatz wie der Gewinn überboten die Schätzungen der Analysten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2018 01:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.