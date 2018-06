Heute erhöht die Bildverarbeitung die Produktivität in industriellen Anwendungen, die von der Verkehrsüberwachung und Kennzeichenerkennung bis hin zu Barcode-Scanning, Roboterführung oder industrieller Bildverarbeitung (Machine Vision) reichen. Jede Anwendung hat dabei einzigartige Anforderungen. Etwa erfordern einige eine hohe Bildwiederholrate, andere hingegen einen großen Dynamikbereich, eine geringe Lichtempfindlichkeit oder andere kritische Parameter. Bei manchen Anwendungen ist in erster Linie höchste Detailgenauigkeit gefragt, was Bildsensoren mit sehr hoher Auflösung erfordert.

End-of-Line-Inspektion

Ein Beispiel ist die End-of-Line-Inspektion von Flachbildschirmen. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der die ordnungsgemäße Funktion der roten, grünen und blauen Farbelemente bestätigt, die in jedem dargestellten Pixel vorhanden sind. Da der Einsatz von Displays in Mobilgeräten, Tablets, Fernsehern, Fahrzeugen oder Monitoren immer weiter zunimmt, steigt auch die Auflösung dieser Displays von 1080p auf 4K und Ultra-HD oder gar darüber hinaus. Dies stellt hohe Anforderungen an die Kameras, die diese Displays während der Herstellung inspizieren. Sie müssen die erforderlichen Details durch Auflösen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...