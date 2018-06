Die Deutsche Bank hat Aena von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 190 auf 170 Euro gesenkt. Nach dem Regierungswechsel in Spanien könnten sich die Dividendenpläne des Flughafenbetreibers ändern, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im schlimmsten Fall könnte die Ausschüttungsquote von 80 auf 50 Prozent sinken./ajx/bek Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-06-29/08:08

ISIN: ES0105046009