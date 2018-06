Mainfirst rechnet bei der Gea Group weiter mit einer Gewinnwarnung. Die Markterwartungen lägen noch am unteren Ende der Zielspanne des Anlagen- und Maschinenbauers, schrieb Analyst Daniel Gleim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei sei der aktuelle Gegenwind aus vielen Richtungen aber noch nicht angemessen berücksichtigt. Gleim nahm einen Bewertungsabschlag aufgrund der schlechten Anlegerstimmung vor und senkte sein Votum von "Outperform" auf "Neutral". Das Kursziel kappte er von 40 auf 30 Euro./ag/bek Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

