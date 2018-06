Kunststoffteile aus verschiedenen Komponenten sind gefragter denn je. Manchmal geht es nur um zwei unterschiedliche Farben, aber manchmal sorgen die verschiedenen Komponenten auch für besondere Eigenschaften, wenn Hart-Weich-Kombinationen beispielsweise für einen guten Griff sorgen oder als Dichtung dienen. Das 2K-Spritzgussverfahren beziehungsweise Overmoulding ermöglicht es, Kunststoffteile aus zwei unterschiedlichen Materialien in einem Schritt herzustellen. Mit 2K-Spritzguss lassen sich in vielen Bereichen wie im Medizin- und Gesundheitswesen, aber auch in der Automobil- und Elektronikindustrie, die Gestaltungsmöglichkeiten und der Funktionsumfang von Kunststoffteilen enorm ausweiten. In der Veterinärmedizin hat dieses Verfahren beispielsweise die Grundlage für eine Innovation gelegt.

Kombination von Eigenschaften

Beim 2K-Spritzgussverfahren werden einem vorhandenen Formteil zusätzliche Kunststoffschichten hinzugefügt. Damit wird eine Kombination aus Eigenschaften erzielt, die mit einem einzigen Werkstoff nicht möglich wäre. Eine der häufigsten Anwendungen ist das Aufbringen einer weichen Schicht aus einem gummiähnlichen Material auf einen harten Träger, zum Beispiel aus einem TPE (thermoplastischen Elastomer), um Komfort und Griffigkeit zu verbessern. Eine andere, kosmetische Anwendung ist das Umspritzen eines Teils mit einem Werkstoff in einer anderen Farbe oder mit anderem Oberflächenfinish aus ästhetischen Gründen.

Durch 2K-Spritzguss lässt sich eine optimale Haftung zwischen verschiedenen Materialien erzielen, sodass das manuelle Zusammenfügen entfällt. Zusätzlich machen verschiedene Automatisierungsoptionen einen wirtschaftlichen Einsatz dieser Verfahren möglich. Durch die Reduzierung komplexer Montageschritte lassen sich Kosten sparen und die Produkteinführungszeit verkürzen. Der wichtigste Aspekt ist allerdings das viel breitere Spektrum der Materialeigenschaften, das Produktentwicklern durch dieses Verfahren zur Verfügung steht.

Zwei-Schuss-Spritzgießen und Umlegetechnik

Beim 2K-Spritzgießen unterscheidet man hauptsächlich zwischen zwei Methoden: Das Zwei-Schuss-Spritzgießen und die Umlegetechnik ("Pick-and-Place"). Beim Zwei-Schuss-Spritzgießen wird nur eine Fertigungsform, bei der Umlegetechnik werden zwei Formen verwendet. ...

