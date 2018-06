Das gleichmäßige Durchwärmen des Halbzeugs ist bei der Formgebung ein wichtiges Qualitätskriterium, das nicht nur über die Prozesssicherheit und Wiederholgenauigkeit entscheidet, sondern auch über die Güte des Teils und die Qualität nachfolgender Prozessschritte wie zum Beispiel Klebeverfahren. Ebenso wichtig ist es für eine gleichmäßige Verteilung von Verstärkungsfasern im Bauteil. "Nur so kann die geforderte mechanische Eigenschaft des Bauteils gewährleistet werden", erläutert Heinrich Ernst von ECC Ernst Composite Consulting, einem Beratungsunternehmen für Kunststoffverarbeiter mit umformenden Prozessschritten.

Die homogene Erwärmung ist beispielsweise auch für eine effiziente und dauerhafte Verbindung zwischen lokalen Verstärkungen und dem Kunststoff-Compound erforderlich. Gerade für diese maßgeschneiderten Bauteile (sogenannte ‚taylored parts'), bei denen der Verstärkungsanteil je nach Belastungsprofil des Endprodukts lokal unterschiedlich hoch ist, ist es besonders wichtig, dass alle Vorprodukte schonend und gleichmäßig erhitzt und durchwärmt sind.

Mit Glas- oder Carbonfasern verstärkte thermoplastische Halbzeuge werden als Hochleistungs-Werkstoffe in vielen Bereichen eingesetzt, in denen man hohe Steifigkeit und geringes Gewicht bei kurzen Zykluszeiten erreichen muss. So werden beispielsweise im Automobilbau Ersatzradmulden, Sitzschalen aber auch Karosserieteile wie Heckklappen oder Stoßfänger aus Composite-Materialien gefertigt. "Hier sind die Qualitätsanforderungen natürlich besonders hoch", erklärt Berater Ernst.

Umluft-Temperierofen mit Paternoster-Prinzip

Erfinder und Hersteller des Umluft-Temperierofen mit Paternoster-Technik ist HK Präzisionstechnik aus Oberndorf. Mit diesen Umluftöfen gelingt die Vortemperierung sowohl von flächigen als auch von vorgeformten Composite-Halbzeugen schonend, gleichmäßig und auf den Punkt genau auf Temperaturen, die je nach Material zwischen 200° und 350° C liegen können. Die Öfen eignen sich für flächige GMT- oder LWRT-Halbzeuge, vorgeformte Pre-Pregs sowie Hybrid-Materialien wie beispielsweise Composite und Alu-Bleche. Nach dem Erwärmungsprozess im Temperierofen, ...

