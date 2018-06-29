DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 28 (29) CHF - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT AENA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 170 (190) EURGOLDMAN NIMMT GLAXOSMITHKLINE MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 1900 PENCEGOLDMAN NIMMT NOVARTIS MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 86 CHFJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ZUMTOBEL AUF 6 (8) EUR - 'UNDERWEIGHT' BERENBERG BELÄSST OSRAM AUF 'BUY' - ZIEL 67 EURDEUTSCHE BANK HEBT FRAPORT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 94,50 EURJEFFERIES SENKT GEA GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 32 (45) EURJPMORGAN HEBT ALLIANZ SE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 217 EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR OSRAM AUF 50 (62) EUR - 'NEUTRAL'KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY AUF 25 (23) EUR - 'BUY'KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF...Den vollständigen Artikel lesen ...