Die Aktien der beiden Energieriesen E.ON und und RWE hatten ihre starke Phase von Februar bis April dieses Jahres. Danach ging es mit dem Sektor in eine Korrekturphase, in welcher sich beide Titel nach wie vor befinden. Bei E.ON hat sich in den letzten Wochen sowohl ein neues Pivot-Tief, als auch ein tieferes Pivot-Hoch ausgebildet.

Den vollständigen Artikel lesen ...