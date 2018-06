artec technologies AG: SMC Research empfiehlt artec-Aktie zum Kauf und erhöht Kursziel auf 8,40 Euro DGAP-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Research Update artec technologies AG: SMC Research empfiehlt artec-Aktie zum Kauf und erhöht Kursziel auf 8,40 Euro 29.06.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SMC Research empfiehlt artec-Aktie zum Kauf und erhöht Kursziel auf 8,40 Euro Diepholz/Bremen - 29. Juni 2018: Im Anschluss an die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017 hat SMC Research das Kursziel für die Aktie der artec technologies AG (ISIN DE0005209589) von 7,50 Euro auf 8,40 Euro erhöht. Die Analysten empfehlen die Aktie des Spezialisten für intelligente und benutzerdefinierte Anwendungen in der Aufbereitung und Analyse von audiovisuellen Daten weiterhin zum Kauf. Damit sehen die Analysten derzeit ein Kurspotential von mehr als 100% (Schlusskurs am 28. Juni 2018: 3,95 Euro). artec habe das Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren zu einem cloudbasierten Modell, das perspektivisch eine höhere Wachstumsdynamik in Verbindung mit besseren Margen und einer stetigeren Entwicklung der Umsätze und Erträge verspricht, weiterentwickelt. Mit den aufsehenerregenden Aufträgen, die artec inzwischen akquirieren konnte, wurde die Attraktivität des eingeschlagenen Weges bestätigt. SMC geht davon aus, dass die Signalwirkung dieser Aufträge artec die Gewinnung weiterer Kunden schon in naher Zukunft ermöglichen wird. Auch das neu vorgestellte Konzept von individualisierbaren Themenportalen verspricht große Potenziale. Die Technologie, mit der Audio- und Videodaten aus unterschiedlichsten Quellen hocheffizient erfasst und analysiert werden können, artec könne von dem rasanten Bedeutungszuwachs von Audio- und vor allem Videoinhalten profitieren. Sollte artec das laufende Jahr plangemäß abschließen und dabei auch den bisherigen Vertriebserfolgen weitere folgen lassen, wäre das aus unserer Sicht der Proof-of-Concept, der eine Neubewertung der Aktie an der Börse auslösen könnte. Die vollständige Studie zum Download: artec.de/de/investor-relations/research-berichte.html Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE(R) für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX(R) für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. www.artec.de Kontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de Tel.: +49 5441 599516 29.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG Mühlenstr. 15-18 49356 Diepholz Deutschland Telefon: +49 (0)5441 / 599 50 Fax: +49 (0)5441 / 599 570 E-Mail: investor.relations@artec.de Internet: www.artec.de ISIN: DE0005209589 WKN: 520958 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700009 29.06.2018

