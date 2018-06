Zürich - In den ersten fünf Monaten dieses Jahres ist die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in der Schweiz um 6% gestiegen. Insgesamt musste über 2'111 Betriebe ein Konkursverfahren aufgrund von Zahlungsunfähigkeit eröffnet werden. Eine sehr starke Zunahme der Insolvenzen gab es in der Ostschweiz (+16%), aber auch in der Romandie (+12%) sowie in der Nordwestschweiz (+10%).

Nach Branchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...