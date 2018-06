NTT Com wird VMware Cloud Verified Service mit VMware Cloud Foundation und Hybrid Cloud Extension weltweit anbieten

Die NTT Communications Corporation (NTT Com), das Unternehmen für IKT-Lösungen und internationale Unternehmenskommunikation innerhalb der NTT Group (TOKYO:9432), und VMware, Inc. (NYSE:VMW) haben heute eine Ausdehnung der seit einem Jahrzehnt bestehenden Partnerschaft beider Unternehmen angekündigt. NTT Com wird in diesem Rahmen die von der VMware Cloud Foundation unterstützte Enterprise Cloud (ECL) weltweit anbieten. Dieser neue Service wird fortschrittliche hybride Cloud-Umgebungen liefern, die aus dem vollständigen softwaredefinierten Datenzentrums-Stack von VMware bestehen, und einen reibungslosen Weg zur hybriden Cloud durch die VMware Hybrid Cloud Extension ermöglichen. Im Rahmen dieser Mitteilung wird NTT Com auch zum VMware Cloud Verified Partner und wird das Logo "VMware Cloud Verified" als Beweis anzeigen, dass die Dienste des Unternehmens mit der VMware-Cloud-Infrastruktur kompatibel sind.

Durch die Verbindung von ECL, unterstützt von der VMware Cloud Foundation, mit dem weltweiten MPLS-Service von NTT Com, Arcstar Universal One (UNO) und den Nexcenter-Datenzentren wird es dieser Dienst Unternehmen ermöglichen, den Übergang in die Cloud einfach und sicher zu vollziehen oder eine konsistente hybride Cloud-Infrastruktur über Datenzentren vor Ort und in der Cloud bereitzustellen.

Sicherer und einfacher Übergang von vor Ort in die Cloud

ECL, unterstützt von der VMware Cloud Foundation, wird es den Kunden ermöglichen, ihre VMware-Arbeitslasten vor Ort in die ECL zu verlagern, ohne bestehende Sicherheitsrichtlinien oder Setting-Designs zu ändern. Die im Rahmen dieses Service angebotene VMware Hybrid Cloud Extension wird die schnelle, geplante Massenmigration von Anwendungen ermöglichen, ohne dass Replatforming, erneute Tests oder Änderungen bei der Werkzeugbereitstellung erforderlich werden. Infolgedessen können die Arbeitsbelastung und die Risiken eines Wechsels in die Cloud deutlich reduziert werden.

ECL, unterstützt von der VMware Cloud Foundation, wird die integrierte Verwaltung von Vor-Ort- und Cloud-Umgebungen für einen effizienten Systembetrieb und stärkere IT-Governance ermöglichen. Durch Verbindung von Datenzentren und Clouds auf UNO sollen die Kunden in die Lage versetzt werden, hybride Clouds aufzubauen, um den Sicherheitsanforderungen ihrer Kernsysteme gerecht zu werden.

"Mitten in der digitalen Transformation beschleunigen Unternehmen die Cloud-Verlagerung von ihren eigenen Anlagen in die Cloud", sagte Masaaki Moribayashi, Senior Executive Vice President von NTT Com. "Dieser Dienst ist die Lösung, mit deren Hilfe Unternehmen über unsere Partnerschaft hinaus bei der Verlagerung ihrer Anwendungen in die Cloud unterstützt werden. Ich bin zuversichtlich, dass für unsere Kunden durch die Nutzung unserer sicheren und hochwertigen Services Vorteile spürbar werden, die auf unseren gemeinsamen Kapazitäten beruhen. Diese Mitteilung beruht auf mehr als einem Jahrzehnt Zusammenarbeit im Cloud-Bereich zwischen NTT Com und VMware. Dabei schaffen wir Mehrwert und liefern diesen unseren gemeinsamen Kunden."

"Anbieter von Cloud-Services spielen eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation von Unternehmen durch Ermöglichung einer äußerst zuverlässigen globalen Präsenz, ergänzt durch spezialisierte lokale Lieferfähigkeiten", sagte Ajay Patel, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Cloud Provider Software bei VMware. "Die Zusammenarbeit von VMware mit NTT Communications spiegelt unser gemeinsames Engagement und unsere Vision wider: den Kunden die Möglichkeit zu geben, die Cloud auf reibungslose, sichere Weise zu übernehmen und gleichzeitig die Investitionen in bestehende Software, Tools und Talente zu maximieren. Wir freuen uns sehr, dass NTT Com eine kompatible VMware Cloud Verified-Lösung für die hybride Cloud anbietet."

"Unternehmen befinden sich aktuell mitten in einer digitalen Transformation. Die Migration von Anwendungen und Arbeitslasten in die Cloud ist daher entscheidend geworden. Unternehmen benötigen immer häufiger hybride IT-Umgebungen mit stark synchronisierten Cloud- und Vor-Ort-Kapazitäten. Dementsprechend müssen Cloud-Plattformen ein hohes Sicherheitsniveau und operative Integrität auf einer Stufe wie vor Ort garantieren können", so Courtney Munroe, Group Vice President von IDC. "NTT Com erkennt, dass Unternehmen innerhalb des gesamten Spektrums von Cloud, Anlagen vor Ort und Datenzentren Sicherheit und Beweglichkeit auf konsistentem Niveau für hybride IT brauchen. Die Enterprise Cloud von NTT Communications, unterstützt durch die VMware Cloud Foundation und Hybrid Cloud Extension, sind sehr gute Lösungen für die Anforderungen hybrider Unternehmens-IT, und NTT Com befindet sich in einer einmaligen Position, diese Lösung über sein weltweites MPLS-Netzwerk, seine Cloud-Plattform und seine umfassenden Datenzentrums-Assets zu realisieren."

Durch die Bezeichnung "VMware Cloud Verified" bekommen Kunden die Zuversicht, dass diese Anbieter die vollständigsten, fortschrittlichsten VMware-Technologien von ihren Cloud-Service-Anbietern übernehmen. So können ein Höchstmaß an Interoperabilität zwischen Clouds und die größten Vorteile für die Geschäftstätigkeit der Anbieter gewährleistet werden. VMware Cloud Verified-Partner wie NTT Com sorgen für Geschäftswachstum durch Förderung von Innovationen, die Verbesserung der Effizienz und die Verringerung von Kosten für Kunden, die die Transformation von Anwendungsportfolios für eine Multi-Cloud- und Multi-Gerät-Cloud vornehmen.

Diese Dienste werden in den USA, im Vereinigten Königreich und Deutschland voraussichtlich innerhalb des Ende März 2019 zu Ende gegangenen Geschäftsjahrs von NTT Com verfügbar sein nach der Verfügbarkeit in Japan, die für den Sommer 2018 erwartet wird.

Über die NTT Communications Corporation

NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Komplexitäten und Risiken in ihren IKT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden unterstützt durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden, globalen, erstklassigen öffentlichen und privaten Netzwerken, die über 190 Länder/Regionen abdecken, sowie 400.000 m2 der fortschrittlichsten Datenzentrumsanlagen der Welt. Unsere global tätigen, professionellen Serviceteams stellen Beratung und Architektur für die Stabilität und Sicherheit bereit, die für unseren geschäftlichen Erfolg erforderlich sind. Unser Maßstab und unsere globalen Kapazitäten sind unübertroffen. Zusammen mit NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO und Dimension Data bilden wir die NTT Group. www.ntt.com | Twitter@NTT Com Facebook@NTT Com LinkedIn@NTT Com

Über VMware

VMware -Software ist die Grundlage der komplexen digitalen Infrastruktur der Welt. Die Angebote des Unternehmens in den Bereichen Computerwesen, Cloud, Mobilität, Networking und Sicherheit bieten eine dynamische und effiziente digitale Grundlage für über 500.000 Kunden weltweit, unterstützt von einem Ökosystem aus 75.000 Partnern. VMware hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, und feiert in diesem Jahr zwanzig Jahre bahnbrechende Innovationen, die Geschäftswelt und Gesellschaft nützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.vmware.com/company.html.

Anmerkungen: VMware, VMware Cloud, Cloud Foundation und Hybrid Cloud Extension sind Marken bzw. eingetragene Marken von VMware, Inc. Die Begriffe "Partner" oder "Partnerschaft" stehen nicht für eine rechtsgültige Zusammenarbeitsbeziehung zwischen NTT Communications und anderen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

