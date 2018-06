Sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen sind am Freitag von der Asyleinigung auf europäischer Ebene belastet worden. Deutliche Kursgewinne gab es dagegen an den Anleihemärkten Südeuropas, insbesondere in Italien.

Der für den deutschen Markt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,15 Prozent auf 162,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,33 Prozent. In Italien fiel die zehnjährige Rendite um 0,06 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent.

An Konjunkturdaten steht am Freitag ein Sammelsurium aus Zahlen auf dem Programm. Darunter befinden sich der monatliche Arbeitsmarktbericht für Deutschland, Inflationsdaten aus der Eurozone und Stimmungsindikatoren aus den USA./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0075 2018-06-29/08:50