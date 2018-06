"SunLike", die Technologie, die das sonnenähnlichste Spektrum implementiert, zum ersten Mal als Innenbeleuchtung in Korea installiert

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein markführendes Unternehmen im Design und in der Herstellung von LEDs (Leuchtdioden), hat mit seiner innovativen LED-Technologie "SunLike" den Eintritt in den globalen Markt für Innenbeleuchtungen gestartet.

Seoul Semiconductor gab bekannt, dass Mimi Lighting, ein koreanisches LED-Beleuchtungsunternehmen, eine innovative Technologie namens "SunLike" in sein Angebot an Innenbeleuchtungsprodukten aufgenommen hat und sie im 3. Quartal einführen wird.

SunLike ist in seiner Anwendung als Innenbeleuchtung eine LED für Tageslicht, die die Nachteile von künstlicher Beleuchtung minimiert und die Vorteile von Tageslicht optimiert. Es ist eine moderne Lichtquelle, die die neueste optische Halbleitertechnologie von Seoul Semiconductor und Toshiba Materials' TRI-R Technologie, einer Sonnenlicht-Reproduktionstechnologie, kombiniert.

SunLike ist ein innovatives Produkt, das das Gleichgewicht von RGB (rot, grün und blau) optimiert, den drei primären Farben von Licht, ähnlich dem Sonnenspektrum, und das blaue Licht, das bekanntermaßen die Biorhythmen des Menschen beeinträchtigen kann, auf das Niveau von Sonnenlicht reduziert.

Das Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) in Spanien gab im April bekannt, dass der Biorhythmus des Menschen gestört wird, je mehr er nachts blauem Licht ausgesetzt wird. Dies wiederum führt zu einem häufigeren Auftreten von Brust- und Prostatakrebs. Dies ist das Resultat der Studie "Evaluating the Association between Artificial Light-at-Night Exposure and Breast and Prostate Cancer Risk in Spain" (Auswertung der Verbindung von nächtlicher Licht-Aussetzung und dem Risiko von Brust- und Prostatakrebs in Spanien).

Seoul Semiconductors SunLike wird globalen LED-Kunden in Korea, China und Japan geliefert, die Innenbeleuchtungen, Smart-Deskständer und Lampen herstellen. Als eine Lichtquelle, die die Gesundheit der Augen von Kindern erhält und die Aufrechterhaltung des menschlichen Tageslichtrhythmus unterstützt, ist von ihr zu erwarten, dass sie einen Beitrag zur Verbesserung des globalen Kundennutzens leisten wird.

"Es ist von großer Bedeutung, dass SunLike, die innovative LED-Technologie, die Tageslicht ähnelt, auf Innenbeleuchtung angewandt wurde und dass die Technologie von den Kunden als Bereitstellung von gesundem Licht anerkannt wurde", erklärte Minsu Son, Marketing Vice President von Seoul Semiconductor. "Wir werden auch weiterhin optimale Lösungen bieten, die den Nutzen für unsere Kunden erhöhen, indem wir differenzierte, auf den Menschen ausgerichtete Lichtquellen entwickeln."

Im Mai wurde SunLike bei dem "2018 Edison Award"-Event in den "Top 10 MUST SEE Products" (Die Top 10 Produkte, die man sehen muss) aufgeführt, da ihre Technologie die Anerkennung von globalen Experten gefunden hatte. Außerdem erhielt sie im März dieses Jahres den "Gold Award" als Produkt des Jahres von dem deutschen Magazin für Elektronikteile "Electronik".

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt Leuchtdioden (LEDs) für Automobile, allgemeine Beleuchtung, spezielle Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als viertgrößter LED-Hersteller weltweit besitzt Seoul Semiconductor über 12.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und produziert innovative LED-Produkte wie SunLike in Mengenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP eine einfacher strukturierte, verpackungsfreie LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver Serie die weltweit kleinsten 24 W DC LED-Treiber; Acrich, die weltweit erste AC-getriebene LED-Technologie für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller AC-LED-verwandter Technologien vom Chip zur Modul- und Schaltkreisproduktion, sowie Multi-Junction-Technologie (MJT) und nPola, ein neues LED-Produkt, basierend auf GaN-Substrat-Technologie, die mehr als die zehnfache Ausgabe im Vergleich zu herkömmlichen LEDs erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.seoulsemicon.com.

Über Mimi Lighting

Mimi Lighting ist ein koreanischer LED-Beleuchtungshersteller, der aufgrund von 30 Jahren Erfahrung in der Technologie hochwertige Produkte herstellt. Er erhielt seine erste "LED-Innenbeleuchtungs-KS-Zertifizierung" in Korea und führte verschiedene nationale Projekte aus, einschließlich des U-Bahn-Projekts von Seoul und Incheon. Das Unternehmen hat mit seiner auf den Menschen zentrierten Premium BCL (Brain Care Lighting) Beleuchtung einen neuen Standard gesetzt, der über einfache Beleuchtung zum Erhellen von Dunkelheit weit hinaus geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.mimilighting.co.kr.

