Nicht nur die deutschen Banken haben derzeit mit starken Kursverlusten zu kämpfen. Auch in den USA zeigt sich die Finanzwelt deutlich angeschlagen. So setzte sich in den letzten Wochen der Abwärtstrend des Branchenprimus Goldman Sachs weiter fort. Die Bären haben hier das Zepter fest in der Hand.

Den vollständigen Artikel lesen ...