Die Privatbank Berenberg hat Novartis nach Ankündigung des Börsengangs der Augenheilkunde-Sparte Alcon auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Novartis-Aktionären könnte die Aufspaltung Wertzuwachs bescheren, wenn auch möglicherweise nur in moderatem Ausmaß, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la

Datum der Analyse: 29.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0012005267

AXC0087 2018-06-29/09:11