Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Am 1. Januar 2018 gab es im Landesbereich rund 738 000 Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren das 4,1% mehr ehemalige Landesbeamtinnen und Landesbeamte als ein Jahr zuvor. ...

