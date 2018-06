FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future setzt die am Donnerstagmittag gestartete Erholungsbewegung im frühen Handel am Freitag fort. Mehr als ein kleines Strohfeuer in der übergeordneten Abwärtsbewegung stellt das Plus am Morgen allerdings nicht dar. Mit Sorge wird im Handel auf den Euro geschaut, seine aktuelle Stärke dürfte sich im Tagesverlauf bremsend auf die Erholung am deutschen Aktienmarkt auswirken. Zudem wird nicht damit gerechnet, dass am letzten Handelstag des ersten Halbjahres frisches Geld den Weg an die Börsen findet. Vielmehr dürfte die freundliche Tendenz vor allem Short-Eindeckungen geschuldet sein.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 62 auf 12.269 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.280 und das -tief bei 12.239 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.728 Kontrakte.

June 29, 2018 02:50 ET (06:50 GMT)

