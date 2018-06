Während der ersten fünf Tage des Turniers gaben die Fans aus den USA von allen Ausländern am meisten aus, gefolgt von China und Mexiko

Visa (NYSE: V), der offizielle Bezahlungsdienstpartner der FIFA, veröffentlichte heute eine Analyse zu den Ausgaben ausländischer Reisender während der Eröffnungstage der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018. Gemäß diesen Ergebnissen wurden in den 11 russischen Gastgeberstädten des Turniers bei etwa einem Fünftel (17 Prozent) aller Käufe mit Visa kontaktlose Zahlungsmethoden benutzt, einschließlich Smartphones, Armbänder und Ringe. In den Stadien selbst betrug der Anteil an kontaktlosen Zahlungen 54 Prozent; dies beinhaltet Käufe von russischen wie auch von ausländischen Fans.

As the exclusive payment service in all stadiums where payment cards are accepted, Visa is providing fans in Russia the ability to purchase innovations for fast, easy and cash-free payment experiences. This includes partnering with Alfa-Bank to offer for purchase: 6,500 Payment Rings (3000 RUB each) and a 30,000 Payment Bands (1000 RUB each). The ring and the band are both NFC-enabled, contactless payment devices that link to a prepaid card. Visa is also offering fans Visa commemorative contactless cards. Consumers only have to load value onto their cards to begin using them, which they can do at Visa Alfa-Bank ATMs or through our online portal. (Photo: Business Wire)