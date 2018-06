Der Euro hat am Freitag in der Früh deutlich höher notiert, nachdem es am EU-Gipfel in den frühen Morgenstunden doch noch zu einer Einigung gekommen war. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,1641 Dollar. In New York hatte er am Vorabend gegen 22.00 Uhr mit 1,1566 Dollar notiert. Der am Donnerstagnachmittag festgelegte Referenzkurs lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...