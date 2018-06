Es ist ein leidiges Thema, die aktuelle und zukünftige Rente. Wasserstandsmeldungen gibt es beinahe jeden Monat aufs Neue, ein Ende des Abwärtstrends ist nicht in Sicht. Die Besorgnis scheint inzwischen auch bei den künftigen Rentenempfängern angekommen zu sein. Einer aktuellen Studie zur Folge befürchten sechs von zehn Babyboomern, dass sich mit Renteneintritt ihr Lebensstandard verschlechtern wird. Jeder Vierte gab bei der gesamten Erhebung zudem an, sich vor regelrechter Altersarmut zu fürchten. Und auch wenn das wohl nicht für alle gelten mag, sind jedoch viele von den Babyboomern zumindest teilweise selbst schuld an ihren Sorgenfalten. Ein Blick auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...