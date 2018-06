Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.326 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Nach der Einigung beim EU-Gipfel in Brüssel auf eine verschärfte Asylpolitik hoffen die Anleger Marktbeobachtern zufolge, dass die deutsche Regierungskrise sich entspannt. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Allianz, von Infineon und von Covestro. Die Aktien von Fresenius Medical Care, der Deutschen Post und von Merck sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.

Gegen 10 Uhr wird die Bundesagentur für Arbeit (BA) neue Arbeitsmarktdaten für den Monat Juni veröffentlichen.