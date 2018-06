Verbesserte Zahlen aus Österreich - die dort ansässige VST Building Technologies AG (VST) beendet das Geschäftsjahr 2017 mit einer 60-prozentigen Umsatzsteigerung und einer deutlichen Ergebnisverbesserung. So konnte der Umsatz von 9,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 16,1 Millionen Euro in 2017 gesteigert werden und die operativen Kennzahlen konnten "ins Plus" gedreht werden. Dennoch bleibt das Periodenergebnis für 2017 mit minus 1,08 Millionen Euro (Vorjahr: minus 2,15 Milionen Euro) weiter im roten Bereich.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag nun bei 0,9 Millionen Euro ...

