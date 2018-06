1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2021 lautet das Ziel der großen Koalition. Der Wohnungsmarktforscher Claus Michelsen erklärt im Interview, warum das mit den von der Regierung geplanten Maßnahmen kaum gelingen wird.

Herr Michelsen, Union und SPD haben sich geeinigt: Das Baukindergeld soll es nun doch für alle Familien mit mindestens einem Kind geben, die zum ersten Mal Wohneigentum bauen oder kaufen, und ihren Antrag bis Ende 2020 stellen. Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) erwartet einen "deutlichen Impuls für den Wohnungsbau". Sie auch?Das Problem solcher pauschaler Förderungen ist, dass sie den Markt zusätzlich anheizen. Bei einem Wohnungsmarkt, wie wir ihn heute haben, bringt es nichts, mit dem Eimer darüber zu gießen. Stattdessen müsste man mit dem Skalpell sezieren.

Schöne Bilder, aber was heißt das genau?Beispielsweise zu fragen, welchen Effekt ein Programm wie das Baukindergeld an welchen Orten hat. Die Wirkung von 12.000 Euro pro Kind ist auf dem platten Land natürlich viel größer als in den Städten, weil dort die Immobilienpreise niedrig sind. Allerdings fördert so eine Zulage auf dem Land auch die Zersiedelung, es werden mehr Flächen versiegelt und möglicherweise setzt der Staat dort zu starke Anreize, wo Immobilien aufgrund des demografischen Wandels und der Abwanderung später an Wert verlieren und bei der Altersvorsorge wenig helfen.

Und in den Groß- und beliebten Mittelstädten, in denen seit Jahren die Preise steigen? Wenn man in Städten vielen mehr Geld in die Hand gibt, schiebt das ganz einfach die Grenze des Finanzierbaren nach oben - und zwar zu Gunsten derer, die Immobilen zu verkaufen haben. Das hat man schon bei der Eigenheimzulage gesehen, die 2005 abgeschafft wurde: Sie ist vor allem in höhere Bau-, Grundstücks- und Immobilienpreise gemündet. Und auch die hat es nicht vermocht, die Eigenheimquote zu steigern. Profitiert haben viele, die ohnehin gebaut oder gekauft hätten. Sie haben die Prämie einfach mitgenommen. Beim Baukindergeld erwarte ich Ähnliches.

