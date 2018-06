Die Aktie von 1&1 Drillisch hat auf Wochensicht ganze 20% an Wert verloren und notiert derzeit auf 12-Monats-Tief. In den vergangenen 6 Monaten müssen Aktionäre des Moobilfunkspezialisten einen Kursverlust in Höhe von rund 30% verbuchen. Für positive Impulse könnte jetzt eine neue Analystenstudie sorgen, denn:Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für 1&1 Drillisch...

